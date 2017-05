Tweede seizoen For Honor begonnen; patch 1.07 verschenen

Vorige maand werd al bekend dat het tweede seizoen van For Honor in mei zou beginnen en dat er twee nieuwe Heroes zouden worden toegevoegd. Nu is het moment daar: patch 1.07 is verschenen, waarmee de Centurion en de Shinobi ook speelbaar zijn en het tweede seizoen officieel van start is gegaan.Met de patch pakt Ubisoft ookaan, zodat er minder oneerlijk voordeel te verkrijgen is door simpelweg de bestete kiezen. Wat betreft de Faction War heeft Ubisoft het volgende te melden:

With Season One of the Faction War coming down to the wire between the Vikings and Samurai, the Faction War map will see changes with the introduction of nine new territories into the cross-platform metagame. With honour, pride and exclusive in-game rewards on the line, the twelve-week Faction War decides which faction is truly superior.

Het eerste seizoen werd gewonnen door de Vikingen, die nu dus hun eer moeten verdedigen in Season Two. Er worden negen nieuwe gebieden toegevoegd aan de metagame, dus het zal allesbehalve makkelijk worden. Met andere woorden: ga je factie weer helpen in For Honor, want wie weet verander je de loop van de geschiedenis.