Uitgelekte 'Red Dead Redemption 2-screenshot' blijkt van MMO Wild West Online te zijn

washed out

De onderstaande screenshot die deze week lekte en deed vermoeden dat het om Red Dead Redemption 2 zou gaan, kan van de kaart worden geveegd. De geruchten doken op omdat er verder weinig westerngames in omloop zijn en tja, de sequel op Red Dead Redemption verschijnt dit najaar. Maar het gaat om Wild West Online.Een gebruiker van de GTAforums claimde dat de screenshot van de nieuwe game van Rockstar af kwam, waarna diverse andere gebruikers argumenten neerlegden waarom het 'fake news' zou zijn. Mensen zijn sceptisch vanwege dekleuren, de cartoony stijl en omdat de gebruiker die afbeelding plaatste nog vrij nieuw is op het forum.Het is inderdaad geen screenshot van Red Dead Redemption 2, maar dus van de pc MMO Wild West Online, aldus PC Gamer. De ontwikkelaar van de western-MMO snapt de verwarring, aangezien de game van Rockstar inspiratie was voor de Kickstarter-game Wild West Online.Leuk geprobeerd, maar helaas. Wie weet pakt Rockstar groots uit op de E3 in Los Angeles volgende maand, die van 13 tot en met 15 juni is.