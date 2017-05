Up2Date: PlayStation Network - Tekken 7, Star Trek: Bridge Crew en MXGP 3

Een nieuwe week, een nieuwe vulling voor de PlayStation Store. Dit is devoor de PlayStation 4, PlayStation 3 en PlayStation Vita. Deze week even geen PlayStation Plus-content, maar wel zijn games te koop als Tekken 7 Star Trek: Bridge Crew , MXGP 3, Danger Zone, Kung Fury: Street Rage en Ys Origin.Ook is er DLC voor titels als Ghost Recon: Wildlands Titanfall 2 en Final Fantasy XV Tot slot, kijk verder voor 'Digitale Kortingen' in de PlayStation Store . Wat gaan jullie binnenhalen?

PlayStation 4



Volledige spellen

Tekken 7 (€69,99)

Tekken 7 - Deluxe Edition (€94,99)

MXGP3 - Special Edition (€79,99)

MXGP3 (€69,99)

Star Trek: Bridge Crew (€49,99)

Danger Zone (€12,99, voor Plus-leden €11,69)

Oh…Sir! The Insult Simulator (€2,99)

King Fury: Street Rage (€3,99)

Clicker Heroes: Transcendence Starter Pack

Engimatis 2: The Mists of Ravenwood (€9,99)

Threa: The Awakening

Paddle vs. Paddle

Disgerati Bundle 3 Pack Part 3

Toukiden 2 Free Alliances Version

Mortal Blitz

ACA NEOGEO METAL SLUG 2

Tiny Troopers Joint Ops Complete Bundle

Puzzle Showdown 4K



PlayStation Vita



Demo's

Cladun Returns: This Is Sengoku!



Volledige spellen

Bodycheck (€9,99)

Ys Origin (€19,99)

Toukiden 2 Free Alliances Versions

Extra Content - PlayStation 4