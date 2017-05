Vanavond LIVE! Daniel aan de MMO? Zeker, met Skyforge! (21:00)

De vrijdagavond staat tegenwoordig helemaal in het teken van de GamersNET LIVE stream van DaniŽl op het GamersNET Twitch-kanaal. Na een week school, literatuur lezen en sporten gaat DaniŽl vanavond streamen! Hij is vanaf 21:00 uur LIVE!

gratis MMO Skyforge

Eclypticus

Rond 21:00 uur gaat de stream van start! Tot dan?

En ditmaal met een totaal ander kaliber game, namelijk de! We gaan vanavond met een schone blonde allemaal monsters verslaan en quests voltooien. Kom gezellig mee kijken of doe mee! Voeg DaniŽl toe metop het PlayStation Network om een keer mee te gamen.Nog geen hechte internet-buddies met onze Daan? Volg hem via @DanieldeZwart op Twitter, al kun je uiteraard ook settelen voor @GamersNET , waar wij tijdig game-nieuws, prijsvragen en aankondigingen van onze livestreams delen!