Vanavond LIVE: Tom viert Overwatch' eerste verjaardag met een streampje!

Daar zijn we weer! Tom keert na een week afwezigheid terug op woensdagavond met een verse livestream. Vanaf 21:00 zendt de beste Brabo uit via het GamersNET Twitch-kanaal, met niets minder dan een paar verhitte potjes Overwatch!

up and running

Tharduz#21932

Vriendjes worden met onze Brabo?

Tharduz

Tharduz#21932

Tot vanavond! Tom gaat vanaf 21:00 LIVE op het GamersNET Twitch-kanaal

Wat konden we dan ook anders spelen nu Blizzards shooter precies één jaar oud is geworden, en we deze inmiddels al met bakken liefde voor zoveel uren gestreamd hebben? Natuurlijk duiken we dan eventjes terug Overwatch in, al helemaal nu het kersverse Anniversary Event voor de gameWe houden de vingers gekruist voor heerlijke team kills en uiteraard wat goed geluk in de aankomende Anniversary Loot Boxes. Speel vanavond lekker mee () of maak een gezellige babbel op Twitch!Voeg '' toe op Steam Xbox Live of op Origin om vriendjes te worden met onze eindredacteur Tom. Op Battle.net vind je Tom onder 'Voor een toegevoegde dosis interactie en tijdige aankondigingen over de livestream ben je welkom om @TomKauw te volgen op Twitter, alsmede uiteraard @GamersNET voor al onze updates en een vaste portie game-nieuws!