Vanquish komt inderdaad naar de pc

Eind vorige maand duidde een minuscule update van de pc-versie van Bayonetta erop dat ook SEGA-game Vanquish zijn opwachting op de pc zou maken. Destijds hield de uitgever zijn lippen stijf op elkaar, maar de afgelopen dagen gaf het bedrijf via Twitter hints dat er nieuws over Vanquish aan zat te komen. Nu blijkt het eerdere gerucht inderdaad waar te zijn: vanaf 25 mei kunnen pc-gamers aan de slag met de shooter uit 2010.Uiteraard wordt de pc-versie wel naar het niveau van 2017 getild. Net als Bayonetta zal Vanquish op de pc ondersteuning bieden voor 4K-resolutie, uitgebreide grafische opties, volledige muis- en toetsenbordbesturing en een ongelimiteerde framerate.Daarnaast is er goed nieuws voor mensen die Bayonetta op Steam hebben gekocht: zij krijgen 25 procent korting als ze Vanquish pre-orderen . Als je het spel voor release aanschaft, krijg je meteen de Digital Deluxe-editie, waar allerlei digitale bonussen bij zitten. Vanquish gaat over de digitale toonbank voor 19,99 euro.Check hieronder de aankondigingstrailer voor de pc-versie.