Vul de deze vragenlijst in en win prijzen! | Enquête

Onze vrienden van een nader te bepalen computermerk hebben hulp nodig, en GamersNET lijkt hun enige hoop! Om achter de bekendheid van hun naam, producten en kwaliteit te komen, hebben ze een enquête geopend, en jouw inbreng is daarvoor allermeest welkom.

Laat van je horen

mooie prijzen

Doe mee met deze naamsbekendheid enquête en maak kans op prijzen!

met je mening aan de hand van deze vlotte vragenlijst (invultijd à drie minuten) en maak daarbij ook nog eens kans op. En nee, daarvoor hoef je niet per se het een of ander de hemel in te prijzen. Houd je oordeel eerlijk en antwoord oprecht.