Wargaming neemt kreeft in dienst om uitslag kampioenschap te voorspellen

Nadat wij al jaren in voorspellende octopussen geloven in de fysieke sport, vond de Russische game-studio Wargaming het tijd om in de eSports eenzelfde bijgeloof aan te nemen. Maak kennis met Tomato, de kreeft die een voorbode biedt over het winnende team in de World of Tanks Grand Finals van 2017.De keuze voor de naam en het specifieke type dier zal menig mens wellicht doen twijfelen over de legitimiteit van het hele spektakel, maar vrees niet: er zit een duidelijke reden achter. In de Russische game-kringen staat het woord 'kreeft' namelijk voor een nieuweling of onervaren persoon, terwijl 'tomato' diezelfde rol vervuld voor de Engelsen. Enorm logisch uiteraard, en daarom leggen we het lot van dit toernooi dan ook in de betrouwbare scharen van dit onderzeese wezen.Tomato zal voor de grote finale van het internationale World of Tanks kampioenschap bij elke ronde kiezen uit de twee meedingende teams. Dit wordt uiteraard gedaan in een (volop met tanks uitgerust) aquarium, alwaar Tomato rustig naar zijn keuze toe kan krabbelen. Volgens Wargaming deed hij hetzelfde met weddenschappen op zeepaardenraces, wat zijn carrière uiteindelijk deze kant opstuurde.Vanzelfsprekend klinken dat soort avonturen van de nu al beroemde kreeft enorm spannend en meeslepend, vandaar dat Wargaming je ook in staat stelt het direct te volgen. Op de officiële livestream van de zogenaamde Wargaming League schakelt de studio voorafgaand aan elke wedstrijd over naar Tomato, om daar live mee te krijgen hoe zijn voorkeur verloopt.Meer weten over — of zien van — Tomato en zijn verschijningen in de grote World of Tanks finales? Zwem even langs de blogpost over de eSports-kreeft van Wargaming.