Win een primitief prijzenpakket van Far Cry! | Prijsvraagvrijdag

Het is weer vrijdag en dus is het tijd voor een nieuwe Prijsvraagvrijdag! Meedoen is zoals altijd extreem makkelijk: laat een reactie achter bij dit nieuwsbericht en je maakt meteen kans op de prijs. Vaker reageren mag uiteraard, al vergroot dit niet je kansen. Reageer wel op tijd, want deelnemen kan alleen op de vrijdag!





Vergeet niet morgen terug te komen op GamersNET. Dan onthullen we de Prijsvraagvrijdag-winnaar van vorige week!

Vandaag onthult Ubisoft het langverwachte Far Cry 5. Waar voorganger Primal ons meenam naar het primitieve Stenen Tijdperk, speelt Far Cry 5 zich (waarschijnlijk) af in een hedendaagse setting. Om nog een laatste keer jouw oerinstinct naar boven te brengen, geven we vandaag een supervet prijzenpakket van Far Cry Primal weg. Reageer hieronder en bereid je alvast perfect voor op je avontuur in Montana!