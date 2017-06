AOC komt nu ook met curved gaming-monitoren; twee nieuwe modellen onthuld

Taiwanees monitorfabrikant AOC blijft zich meer en meer toespitsen tot de gamer. Met ingang van afgelopen weekend zijn er twee nieuwe AGON-schermen verschenen, ditmaal voor het eerst voorzien van een curve. De nieuwe AG322QCX en AG272FCX schermen beschikken beide over een 1800 millimeter afbuiging, over respectievelijk 31,5 inch en 27 inch.De AGON AG322QCX beschikt met zijn 31,5 inch grote schermvlak over een QHD-resolutie (2560 x 1440 pixels), waar de AGON AG272FCX het doet met een Full HD-resolutie op 27 inch. Wel hebben beide nieuwe paradepaardjes een verversingsratio van 144 frames per seconden, zelf in te stellen LED-verlichting aan achter- en onderzijde Ún een haast randloos ontwerp aan drie kanten van het scherm.Qua technische specs zijn zowel de AG322QCX als de AG272FCX voorzien van AOC's eigen Flicker-Free en Low Blue Light technologieŰn, met daarnaast de mogelijkheid tot AMD FreeSync. Wie beschikt over een mooie AMD videokaart, kan de verversing van het uitgaande beeld en de representatie daarvan precies parallel leggen, voor de vloeiendste videoresultaten.Goedkoop zijn AOC's nieuwe, gebogen monitoren helaas niet bepaald. De AGON AG322QCX (31,5 inch, QHD-resolutie) draagt een adviesprijs van maar liefst 599,- euro, waar de AGON AG272FCX (27 inch, Full HD) op de kop moet voor het iets betaalbaardere bedrag van 449 euro.Recentelijk recenseerden wij van GamersNET AOC's vooruitstrevende AGON AG251FZ-model. Plat en 'slechts' Full HD, maar wÚl met een verversingssnelheid van 240 Hertz. Meer weten over hoe AOC daar prijs en kwaliteit in wist te combineren? Dat lees en zie je terug in onze AGON AG251FZ review ...