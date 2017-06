ARMS krijgt volgende maand nieuw DLC-karakter: Max Brass

Eerder deze week verscheen ARMS als een van de eerste games voor de Nintendo Switch en werd goed ontvangen . Volgende maand verschijnt er een nieuw speelbaar karakter: Max Brass.Spelers van de game kunnen hem al kennen, aangezien hij de ARMS-kampioen is, die je aan het einde van een Grand Prix moet bevechten. Wat zijn vechtstijl echter precies uniek maakt ten opzichte van andere karakters, moet nog blijken. Max Brass zal gratis zijn voor bezitters van ARMS. Voordat de kampioen echter zijn intrede doet, krijgt ARMS een Spectator Mode, wat van pas komt voor een eventuele eSports-carrière van de game: met deze modus zijn wedstrijden te volgen.Op de afgelopen E3 hield Nintendo al een ARMS-toernooi, dus het lijkt erop dat de Japanners inderdaad inzetten op een toekomst in de eSports. Wat jullie: hebben jullie ARMS al gespeeld? En voorzien jullie inderdaad grootheid in de competitieve omgeving? Laat het ons weten in de reacties!