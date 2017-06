Assassin's Creed Origins is volledige singleplayer-ervaring; wel online elementen

Een van de grote sterren op de E3 van dit jaar was Assassin's Creed Origins. Op Microsofts persconferentie kregen we de eerste beelden te zien en in de aftershow van Ubisoft kregen we een betere blik op de open wereld die de game biedt. VG24/7 vroeg Ubisoft naar verdere details over een eventuele multiplayer en kreeg interessante antwoorden.Eerdere Assassin's Creed-games werden bekritiseerd vanwege de multiplayer-aspecten die onnodig werden gevonden. Er zijn multiplayer-elementen aanwezig in Assassin's Creed Origins, maar die spelen slechts een kleine rol. De (bijna exclusieve) nadruk ligt op de singleplayer-ervaring. Iets als de PvP-hacks uit Watch Dogs 2 hoeven we dus waarschijnlijk niet te verwachten. De precieze aard van de multiplayer-elementen wordt later aangekondigd, maar het lijkt erop dat het om iets alsgaat.Het volledigeis hieronder te bekijken.