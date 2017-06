Auteur : Amador Prado zondag 18 juni 2017 om 01:46:18 Atari werkt aan een nieuwe console Bron: Venturebeat







Met de titel van de trailer wordt gesuggereerd dat het nieuwe Atari-product al een aantal jaar in ontwikkeling is. Fred Chesnais, CEO van Atari, weigert echter details los te laten over dit project. Het enige wat hij los wilde laten is dat "het gebaseerd is op pc-technologie". Wat Atari wil bereiken met deze nieuwe console is ook volstrekt onduidelijk, maar het lijkt onlogisch om de directe strijd aan te gaan met de Xbox One en PlayStation 4. Veel mensen denken dan ook dat Atari wil inspringen op de hype van retro-games.



