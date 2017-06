Aven Colony verschijnt op 25 juli; pre-orders nu open

Sci-fi city-builder Aven Colony, een game waarin de mensheid verkast naar een planeet buiten ons eigen zonnestelsel, is al een tijdje in ontwikkeling. Nu is het spel eindelijk voorzien van een releasedatum: 25 juli. Ook is Aven Colony vanaf nu te pre-orderen. Als je dat doet, krijg je tevens toegang tot de sandbox map Cerulean Vale.Aven Colony is tot 25 juli te koop voor 26,99 euro, wat neerkomt op een korting van tien procent. Daarna kost de game 29,99 euro. Check hieronder de aankondigingstrailer voor de releasedatum.