Battleborn gaat free-to-play, al noemt Gearbox het anders

1,000 Platinum



50,000 Credits



Exclusive “Founder” player title



Gold skins for Mellka and Deande



5 Core Loot Packs



1 of each Command Faction Pack (5 total)



1 Exclusive “Founder Loot Pack” that includes…



1 guaranteed piece of legendary gear



1 guaranteed piece of legendary boss gear



2 guaranteed pieces of common (or better) gear



Guaranteed exclusive legendary “Shard of Solus” gear item (a 0 activation cost LLC Shard Generator)



4 guaranteed Flair items including exclusive “Founder’s Crown” Flair item

team-based shooter

Wederom stapt er een game van 2K naar het free-to-play model. Na Evolve gaat ook Battleborn gratis te spelen zijn voor iedereen al noemt ontwikkelaar Gearbox het net een beetje anders. De zogenaamde Free Trial moet ervoor zorgen dat er meer gamers in aanraking komen met de MOBA.Met de Free Trial die vanaf vandaag beschikbaar is op pc en Xbox One kan iedereen Battleborn uit proberen voor onbepaalde tijd. PlayStation 4-bezitters die niet in Amerika wonen moeten nog een weekje wachten op de Free Trial. Je krijgt niet de volledige ervaring, want er zijn slechts zes van de in totaal 30 personages speelbaar. Iedere week roteert dit, zodat de game wel fris blijft voor iedereen. Zoals bij elke free-to-play game kan er zowel echt geld als in-game geld worden uitgegeven om de ervaring compleet te maken. Denk aan story missions, extra personages en cosmetische upgrades.Spelers die Battleborn al in hun bezit hebben krijgen wel een beloning van Gearbox. Vaste spelers krijgen de titel Founder en een hele hoop aan digitale extra's.Battleborn verscheen vorig jaar mei en viel redelijk in de smaak bij ons. Toch is Gearbox' laatste vooral ondergesneeuwd door andere grote spelers in hetgenre. Overwatch , die drie weken later verscheen, bleek alle concurrentie weg te vagen. Net als Evolve heeft Battleborn last van slechte verkoopcijfers en al snel was de shooter in de koopjesbak te vinden. Of dit ook de reden is waarom Gearbox heeft gekozen voor de Free Trial blijft echter gissen.