Bekijk hier live de E3-persconferentie van Ubisoft om 22.00u!

Nadat het eerder deze avond al de beurt was aan de PC Gaming Show is het nu Ubisoft die zijn E3-persconferentie als volgende zal gaan hosten. Wat je kan verwachten van de Franse uitgever? Meer beelden van Assassin's Creed: Origins , Far Cry 5 en The Crew 2. Daarnaast lijkt de onthulling van Mario + Rabbids Kingdom Battle voor de Switch een gegeven en vermoedelijk heeft Ubisoft nog meer een verrassingen in petto.