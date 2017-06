Bekijk hier live de E3-persconferentie van Xbox om 23.00u!

Nadat de E3 gisteravond officieus afgetrapt werd door Electronic Arts , is het vanavond de beurt aan Microsoft. Wat we vanavond om 23.00 uur kunnen verwachten? Nieuws over de Xbox Scorpio en natuurlijk tal van games. Wat dacht je bijvoorbeeld van Crackdown 3 en Ori and the Will of the Wisp ? Daarnaast is er ook ruimte voor games van andere uitgevers. Zo zal BioWare Anthem officieel onthullen en is vermoedelijk ook Middle-earth: Shadow of War aanwezig.