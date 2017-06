Beyond Good & Evil 2 op 'day zero' van ontwikkeling

We hebben een schitterend uitziende trailer gezien van Beyond Good & Evil 2 tijdens de Ubisoft persconferentie op de E3, maar verwacht niet dat de game al snel verschijnt. Michel Ancel heeft bevestigd dat de game op 'day zero' van ontwikkeling zit, ofwel, de trailer is vrijwel het enige wat er van Beyond Good & Evil 2 bestaat, naast wat concepten, prototypes en ideeën.

There’s still a lot of work to do, but we now really believe that we’re going to make this game.

Het spel werd in 2008 al aangekondigd en we hebben toen één trailer gezien, waarna het zo'n ambitieus project is geworden dat de game volledig is omgegooid. Opeens is het een prequel en speelt het zich voor de geboorte van Jade af.

When you don’t have this technology, you can’t really start the game. It’s too difficult. But now we can say for sure that we will make this game, we’ll finish it. Because we have the technology for it. He describes the game’s current status as day zero of development.

De afgelopen jaren hebben Ancel en zijn team van Ubisoft Montpellier gewerkt aan de engine en de techniek achter de game. Ook is de wereld op papier gezet waarin de game zich afspeelt, zoals een stelsel van meerdere planeten. Beyond Good & Evil 2 wordt opgezet als een RPG, die jou een personage laat kiezen dat onderaan de ladder begint. Het kan zijn dat je de eerste tijd pizza's bezorgt, maar je zult je op kunnen werken tot kapitein van een gigantisch ruimteschip met crew. Je leert op den duur diverse vaardigheden, gaat wereld ontdekken, je ontdekt nieuwe culturen en je kunt je schip aanpassen op basis van wat jij ontdekt op planeten.

Whatever character you choose, you will start at the very bottom of the social system. Maybe you’re delivering pizza. But one day you will have this gigantic spaceship. In a big shift from the first game, the prequel is structured like an RPG. You and your crew will develop new skills over time, and how you grow and change will reportedly depend on what you do and where you go. You explore, you discover new cultures, those cultures are adapted to the planet, and then you can customize your ship based on what you discover on the planet.

completion

Beyond Good & Evil 2 krijgt zowel een singleplayer als een online co-op component, waarbij tevenszullen worden geïmplementeerd. Dezezijn voor alle spelers beschikbaar en de planeten die je bezoekt zijn deels hand-designed en. Ancel zegt dat je het kunt vergelijken als een SimCity simulatie.Het verhaal is, zoals het een RPG vaak betaamt, redelijk hybride. Er is een vaste storyline, maar door de verschillende events en open quests zijn er verhaaltjes te creëren op basis van wat jij doet. Door deze losse events kan Ubisoft op een later moment nieuwe stukjes verhaal toevoegen, al ziet Ancel het vaste verhaal wel graag eindigen, een vorm vanBeyond Good & Evil 2 is nog maar net in ontwikkeling en Michel Ancel zegt dan ook dat 2018 te vroeg is om de game in de winkels te verwachten. Hij weet nu eindelijk wat hij wil ontwikkelen en hoopt met een nieuwe versie op de proppen te komen op de volgende E3. Hopes en dreams voor nu..