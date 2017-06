Auteur : Daniël de Zwart maandag 12 juni 2017 om 06:22:50

BioWare’s Anthem is open wereld actiegame met exosuits Op de Xbox persconferentie zagen we de onthulling van Anthem met de eerste gameplay. De game van BioWare is een open wereld-titel die op de Frostbite engine draait en er verbluffend uitziet. Je speelt als Freelancers in een wereld waar de flora en fauna zeer rijk is, maar de dieren zijn eerder monsters.



Als Freelancer kruip je in een exosuit genaamd Javelin en je thuisbasis is Fort Tarsus. Je bent een groep die ingehuurd wordt om tegen robots en andere Javelins te vechten. Deze pakken zijn volledig aan te passen naar eigen smaak, binnen de regels van jouw gekozen klasse natuurlijk. Tanks zijn bijvoorbeeld log en sterk, waar andere klassen wendbaarder zijn.



Op de Javelins zitten jetpacks waarmee je door de open wereld kunt vliegen, en zelfs mee onder water kan. De exosuits hebben allemaal hun eigen abilities, zoals het taggen van vijanden en massaal raketten afvoeren, ook kun je door middel van XP nieuwe wapens vrijspelen. Anthem bevat tot slot diverse weerseffecten als storm en onweer in een verscheidenheid aan omgevingen.



Anthem verschijnt in ieder geval op de Xbox One en tijdens de presentatie draaide de game op de Xbox One X.