Auteur : Michiel Brunsveld donderdag 8 juni 2017 om 08:42:13 Bully 2: Kevin's Back Jack duikt kort op bij Game Informer Bron: VG24/7



Na een periode van stilte is er nu weer een vers gerucht. Via Game Informer was namelijk heel kort een pagina te zien waarop Bully 2: Kevin's Back Jack werd vermeld. Al snel na het vermeende 'lek' ging de pagina offline, maar op Reddit waren al genoeg mensen die een screenshot en Google cache-archief van de pagina deelden. De mensen van Game Informer lieten al snel weten dat het een fout zou betreffen en dat ze niets weten van een vervolg op Bully. Maar waarom dan zo'n pagina? Het gebeurt immers vaker dat Game Informer een wereldprimeur heeft.







Met de E3 voor de deur zou het zo maar kunnen dat er duidelijk rook en vuur is rondom Bully 2. Sony's persconferentie wil ook nog wel eens een, al dan niet exclusieve, verrassing bevatten. Toch weten we ook dat Rockstar vrij weinig met de E3 doet over het algemeen. Daarnaast zal men voorlopig alle aandacht volledig op Red Dead Redemption 2 willen richten. De tijd zal het leren of dit wederom een loos gerucht is, of dat we dan toch eindelijk wat concreets gaan horen van een nieuwe Bully-game.



Bully was een heerlijke game van Rockstar over het campusleven van de rebelse puber Jimmy bij de Bullworth Academy. De game kreeg een goede negen jaar geleden nog een vernieuwde uitvoering, de Scholarship Edition, speciaal voor de Xbox 360 en Wii. De game werd geroemd om het grappige avontuur van Jimmy, zowel binnen de schoolmuren en klaslokalen als in het nabij gelegen stadje. Critici vonden echter de mogelijkheden om met schoolgenoten te vechten en hun te pesten ongepast, ook al wordt dergelijk gedrag in de game vaak bestraft. Bully 2 staat bij menig GamersNET-crewlid hoog op de lijst van games die we maar wat graag willen zien. Al acht jaar zijn er geruchten over een opvolger van Bully, maar concreet werd het nooit. Een componist zou het bestaan hebben bevestigd, het handelsmerk is al eens vernieuwd, maar meer dan dat hebben we nog niet gezien.Na een periode van stilte is er nu weer een vers gerucht. Via Game Informer was namelijk heel kort een pagina te zien waarop Bully 2: Kevin's Back Jack werd vermeld. Al snel na het vermeende 'lek' ging de pagina offline, maar op Reddit waren al genoeg mensen die een screenshot en Google cache-archief van de pagina deelden. De mensen van Game Informer lieten al snel weten dat het een fout zou betreffen en dat ze niets weten van een vervolg op Bully. Maar waarom dan zo'n pagina? Het gebeurt immers vaker dat Game Informer een wereldprimeur heeft.Met de E3 voor de deur zou het zo maar kunnen dat er duidelijk rook en vuur is rondom Bully 2. Sony's persconferentie wil ook nog wel eens een, al dan niet exclusieve, verrassing bevatten. Toch weten we ook dat Rockstar vrij weinig met de E3 doet over het algemeen. Daarnaast zal men voorlopig alle aandacht volledig op Red Dead Redemption 2 willen richten. De tijd zal het leren of dit wederom een loos gerucht is, of dat we dan toch eindelijk wat concreets gaan horen van een nieuwe Bully-game.Bully was een heerlijke game van Rockstar over het campusleven van de rebelse puber Jimmy bij de Bullworth Academy. De game kreeg een goede negen jaar geleden nog een vernieuwde uitvoering, de Scholarship Edition, speciaal voor de Xbox 360 en Wii. De game werd geroemd om het grappige avontuur van Jimmy, zowel binnen de schoolmuren en klaslokalen als in het nabij gelegen stadje. Critici vonden echter de mogelijkheden om met schoolgenoten te vechten en hun te pesten ongepast, ook al wordt dergelijk gedrag in de game vaak bestraft. Bully 2 « Alle game informatie Tweeten



« 07:43 Magic: The Gathering RPG in de maak • 11/11/09 Bully 2 onbedoeld onthuld door componist Het volgende of vorige nieuwsbericht: Meer nieuwsberichten over Bully 2: Reacties Ga naar pagina: 1 Gepost door nunen007 op donderdag 8 juni, 2017 om 08:49:50

Duke Nukem



470 posts Duke Nukem470 posts Als dit waar is, is dat het beste game nieuws dat ik in de afgelopen paar jaren heb gehoord. Android via