Cities: Skylines maakt zich klaar voor een PlayStation 4-release

Het was al bekend dat de Cities: Skylines naast de pc ook een release zou krijgen op de consoles, en Paradox Interactive laat vandaag weten dat de game op 15 augustus naar de PlayStation 4 komt.Cities: Skylines - PlayStation 4 Edition heeft een redesign gekregen om de game speelbaar te maken op console met controller-vriendelijke gameplay en user interface. Naast de basisgame bevat deze editie ook de After Dark expansion, die je steden laat bouwen en inrichten voor het nachtelijke leven en toeristische attracties.De game op PlayStation 4 bevat het volgende.

Build the city of your dreams: Plan road networks, bus lines and parks. Bring education, healthcare and safety to your citizens. Build it your way!



Extensive local traffic simulation: Managing traffic and the needs of your citizens to work and play will require the use of several interactive transport systems Ė use careful road planning alongside buses, trains, subways, and much more.



Districts and policies: Ban heavy traffic in your downtown area, assign free public transport to your waterfront, or ban pets in suburbia. Designate parts of your city as a district in order to set policy at the local level, and give different parts of town their own personalities.



After Dark included: Watch your city become an entirely different place at night: a day-night cycle will have your citizens seeking out places to unwind after work. Add in new policies and zones to create popular hotspots and provide enough taxis and trains to get to and from the clubs!

Cities: Skylines verschijnt op 15 augustus voor de PlayStation 4 voor een prijs van 39,99 euro.