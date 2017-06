Auteur : Tom Kauwenberg maandag 5 juni 2017 om 13:58:26 De E3 2017 is uitverkocht; registratie aan de deur bedraagt 995 dollar De full house voor de entertainmentbeurs te Los Angeles. Op de





Voor de ESA kenmerkt dit het eerste jaar dat men de E3 ook toegankelijk stelt voor de 'gewone' gamer. Anno 2017 is het schijnbaar niet enkel aan pers, sales-figuren en uitgevers zelf, maar ook aan Jan Alleman om over die bejubelde beursvloer te lopen. Een dagticket kostte early bird ), maar nu het evenement volgeboekt is, gaan de prijzen gewoon gestaag omhoog.



De vraag is natuurlijk wel of je als doodnormale game-enthousiast dan ook daadwerkelijk veel te spelen krijgt. Doorgaans was het zaak om op E3 afspraken te maken met verschillende partijen om titels te mogen bezichtigen, al kunnen we veronderstellen dat exhibitors nu ook publieke wachtrijen voor hun producten zullen organiseren.



Wij van GamersNET zullen volop verslag doen van 's werelds belangrijkste game-beurs. Vanuit het thuisfront wordt al het nieuws en een handvol persconferenties bijgehouden, terwijl Peter, Leon en Tom naar Los Angeles afreizen om aldaar de vele nieuwigheden en de grootste titels te verslaan. De E3 2017 trapt volgende week af, en het is niets minder dan eenvoor de entertainmentbeurs te Los Angeles. Op de officiŽle E3 website laat organisator ESA weten dat vrijwel alle soorten toegangsbewijzen zijn uitverkocht. Wie zich aan de deur wil laten registreren als bezoeker (voor alle dagen), dient dan ook het schappelijke bedrag van 995 dollar te lappen.Voor de ESA kenmerkt dit het eerste jaar dat men de E3 ook toegankelijk stelt voor de 'gewone' gamer. Anno 2017 is het schijnbaar niet enkel aan pers, sales-figuren en uitgevers zelf, maar ook aan Jan Alleman om over die bejubelde beursvloer te lopen. Een dagticket kostte aanvankelijk een dollar of 150 (als), maar nu het evenement volgeboekt is, gaan de prijzen gewoon gestaag omhoog.De vraag is natuurlijk wel of je als doodnormale game-enthousiast dan ook daadwerkelijk veel te spelen krijgt. Doorgaans was het zaak om op E3 afspraken te maken met verschillende partijen om titels te mogen bezichtigen, al kunnen we veronderstellen datnu ook publieke wachtrijen voor hun producten zullen organiseren.Wij van GamersNET zullen volop verslag doen van 's werelds belangrijkste game-beurs. Vanuit het thuisfront wordt al het nieuws en een handvol persconferenties bijgehouden, terwijl Peter, Leon en Tom naar Los Angeles afreizen om aldaar de vele nieuwigheden en de grootste titels te verslaan. Tweeten



« 12:11 Primitief prijzenpakket van Far Cry | Prijsvraagwinnaar Het volgende of vorige nieuwsbericht: Reacties Ga naar pagina: 1 Gepost door CHILLOZZ op maandag 5 juni, 2017 om 14:33:55

GN "Die Hard"



852 posts GN "Die Hard"852 posts Krijg je zeker elke huidige console erbij Dat is een koopjeKrijg je zeker elke huidige console erbij Ze zullen nog wel veel tickets aan de deur verkopen Volgens mij zijn de meeste mensen daar genodigde gasten toch ofniet..?