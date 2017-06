De #GNE3 2017: Alles wat je moet weten [VANAVOND 21:00 UUR EA]

Hey, jij daar! Let even op, want de E3 staat voor de deur. Aangezien dat traditioneel de belangrijkste week van het jaar is in de game-industrie, vertellen we je in dit artikel alles wat je moet weten. Zo kort mogelijk natuurlijk, want tijd is XP.

the city of angels

Electronic Arts - zaterdag 10 juni, 21:00 uur

- zaterdag 10 juni, 21:00 uur Microsoft - zondag 11 juni, 23:00 uur

- zondag 11 juni, 23:00 uur Bethesda - maandag 12 juni, 04:00 uur

- maandag 12 juni, 04:00 uur PC Gaming Show - maandag 12 juni, 19:00 uur

- maandag 12 juni, 19:00 uur Ubisoft - maandag 12 juni, 22:00 uur

- maandag 12 juni, 22:00 uur Sony - dinsdag 13 juni, 03:00 uur

- dinsdag 13 juni, 03:00 uur Nintendo - dinsdag 13 juni, 18:00 uur

Tijdens de beursdagen staan Peter, Tom en Leon samen met jullie op. Met hun slaperige koppen zwengelen ze de Twitch-livestream aan om jullie vragen te beantwoorden, de dag door te nemen en even bij te praten. Bovendien begint de ochtendshow dankzij het tijdsverschil pas om 17:00 uur in Nederland, dus jij kunt gewoon lekker uitslapen! #GNE3 Vlogs: Net als in voorgaande jaren houden we onze telefoons de hele dag in de aanslag om te vloggen over alles wat we beleven. Verwacht vanaf 12 juni dagelijks een nieuwe video vanuit Los Angeles!

Kortom: ook dit jaar mag je de E3 niet missen. Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws en tegelijkertijd in gesprek blijven met de leukste community van Nederland, houd GamersNET tijdens de E3 dan goed in de gaten!

Tijdens de E3 tonen zowel grote als kleine ontwikkelaars hun nieuwste games en hardware. Dit jaar krijgen we meer te zien van onder andere Call of Duty: WWII Far Cry 5 , FIFA 18, Forza 7, God of War Star Wars: Battlefront 2 en Super Mario Odyssey . Bovendien worden er elk jaar compleet nieuwe AAA-games onthuld (Assassin's Creed: Origins en The Elder Scrolls VI, anyone?), dus één ding is zeker: dit evenement wil je niet missen.Dit jaar zijn de beursdagen op dinsdag 13, woensdag 14 en donderdag 15 juni. Toch begint de beurs eigenlijk al drie dagen eerder, aangezien EA op zaterdag aftrapt met zijn eigen persconferentie. Wil je alles volgen, dan moet je er dus op tijd bij zijn!Bovendien reist GamersNET dit jaar voor het eerst met drie man naar Los Angeles! Peter, Tom en Leon gaan samen verslag doen van de beursvloer en het bizarre leven inGoed dat je het vraagt. Wat je in het dagelijks leven ook te doen hebt, zorg ervoor dat je op onderstaande tijden achter je computer zit:Alle persconferenties zullen live te volgen zijn op GamersNET. Tijdens de shows kun je chatten met andere bezoekers en ondertussen zullen de redacteuren ervoor zorgen dat de nieuwspagina up-to-date blijft. Tussen de persconferenties door zijn er live GamersNET Radio- uitzendingen en via de webcam kun je de hele nacht meekijken in Bunnik, dus zorg ervoor dat je op bovenstaande tijdstippen GamersNET open hebt staan!Eigenlijk te veel om op te noemen! Maar vooruit: