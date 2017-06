Details Assassin's Creed Origins uitgelekt; bevat gladiatorgevechten en nieuw vechtsysteem

UPDATE:

Eerder deze week bevestigde een uitgelekt voucher de komst van Assassin's Creed Origins al. Nu blijkt ook de volgende editie van Game Informer uitgelekt te zijn, een tijdschrift dat Origins volgende maand als coverstory heeft.Hoewel we alles natuurlijk met een korreltje zout moeten nemen, lijken de details te kloppen met wat we eerder hoorden. Game Informer bevestigt dat Assassin's Creed Origins zich afspeelt in Egypte, ten tijde van Cleopatra's opkomst. De ontwikkeling is direct gestart na Black Flag en het spel is geoptimaliseerd voor de Xbox One Scorpio.Egypte bevat enkele grote arena's en daar kun je als speler deelnemen aan gladiatorgevechten. Hierbij komen de nieuwe vecht- en bewegingsmechanieken, waarbij onder andere is besloten om afscheid te nemen van de sprintknop, goed van pas. Daarnaast kunnen we wederom zwemmen en volgens Game Informer is er op de zeebodem veel interessants te vinden.Assassin's Creed Origins introduceert, naast de protagonist Bayek die we eerder al zagen, een tweede speelbaar personage. Beide kun je upgraden middels een RPG-lite levelsysteem, dat skills bevat in drie verschillende takken: Seer, Warrior en Hunter. Laatstgenoemde tak suggereert dat jagen terugkeert en dat klopt: net als in Assassin's Creed III kun je jagen op wilde dieren. Deze zullen dit keer niet alleen jou, maar ook elkaar aanvallen.Assassin's Creed Origins zou volgens Game Informer verschijnen op 27 oktober. Meer informatie wordt verwacht tijdens Ubisofts persconferentie , die je aanstaande maandag live kunt volgen via GamersNET.Via NeoGAF is nog een stortvloed aan details uitgelekt. Check ze hieronder.Een compleet overzicht van alle details: