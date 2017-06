E3 2017: Al het Ubisoft-nieuws op een rijtje

Ubisoft begon zijn persconferentie met Mario + Rabbids Kingdom Battle en een teaser voor Assassin's Creed Origin, wat voor sommigen een ietwat zwakke start was. Later in de show herpakte de ontwikkelaar annex uitgever zich echter en kwam er een sloot aan beeldmateriaal vrij, waaronder aankondigingen voor Skull & Bones en South Park: Phone Destroyer. Hieronder vind je een overzicht van al het nieuws van Ubisoft.

Nieuws