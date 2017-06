Auteur : Rik Schoonhoven zaterdag 10 juni 2017 om 23:12:17

EA Access en Origin Access deze week gratis te spelen Na de persconferentie van Electronic Arts is de gratis speelweek van EA Access en Origin Access van start gegaan. Met dit gameabonnement krijg je toegang tot de vault, die onder andere FIFA 17, Star Wars: Battlefront, Titanfall, Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2, Battlefield 4 en Need for Speed bevat. Voor EA Access is een Xbox Live Gold-abonnement vereist.



Hoewel het mooi is dat Xbox- en pc-spelers van dit event kunnen genieten, blijven de PlayStation-bezitters achter. Maar wees niet getreurd, EA heeft laten weten deze hele week gratis trials aan te bieden voor de PlayStation-gamers. Dit zijn onder andere Madden NFL 17, FIFA 17 en Titanfall 2. PlayStation-gamers die in het bezit zijn van Star Wars: Battlefront kunnen gedurende de week alle DLC gratis spelen.