Episode Ignis DLC van Final Fantasy XV verschijnt eind dit jaar

Square Enix komt eind dit jaar met de Episode Ignis DLC voor Final Fantasy XV , zo laat het bedrijf weten. Het gaat nog wel even wat maandjes duren, want de nieuwe DLC verschijnt pas in december zoals te zien is in onderstaande teaser.De episode wordt omschreven als een volledig originele episode die zich focust op de companion van Noctis, Ignis. Je zult dan ook met Ignis spelen.Maar wees niet getreurd dat je nog zo lang moet wachten, want vandaag is de Episode Promptu DLC voor Final Fantasy XV verschenen die gratis is voor spelers met een season pass, of 4,99 euro.