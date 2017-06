Far Cry 5 en Assassin's Creed Origins hebben allebei geen minimap

Het lijkt een kleine overeenkomst, maar als je erover nadenkt, is het toch een soort vernieuwing: zowel Far Cry 5 als Assassin's Creed Origins droppen de minimap. In Far Cry 5 ben je afhankelijk van je verrekijker voor de verkenning, en in Assassin's Creed geldt hetzelfde voor je trouwe adelaar. Wel gebruik je die instrumenten voor eenzelfde doel, namelijk het unlocken van icoontjes op de map.Om die punten echter te bereiken, ben je afhankelijk van het daadwerkelijk verkennen van de wereld, niet van een klein rechthoekje of cirkeltje in een hoek van het scherm. In de ervaring van PC Gamer levert dit taferelen op la The Legend of Zelda: Breath of the Wild: de open spelwereld nodigt je uit om elke uithoek te verkennen, zodat je echt kunt genieten van de omgevingen.Wat denken jullie: gaan we de minimap missen, of is juist het ontbreken ervan een zegen? Laat het ons weten in de reacties!