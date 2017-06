Firmware-versie 4.71 voor PlayStation 4 verbetert opnieuw 'prestatiekwaliteit'

Iedere gamer kent het wel: firmware- of software-updates. Ze zijn nodig om een console (of pc) up-to-date te houden, maar soms voegen ze ook nieuwe features toe. In het geval van de PlayStation 4 is het echter al een tijdje geleden dat een nieuwe firmware-versie ook nieuwe functionaliteit met zich meebracht. Ook versie 4.71 is niet anders in dat opzicht, want net als bij firmware-editie 4.55 is de enige verbetering volgens Sony de 'kwaliteit van de systeemprestaties'.Wat dat precies inhoudt, is nog altijd onduidelijk, maar laten we Sony vertrouwen en geloven dat het inderdaad een verbetering is. Iedereen die online wil gamen, dient firmware-versie 4.71 te installeren. De update weegt 324,8 MB, wat ongeveer even groot is als de vorige paar updates.