GOG Summer Sale begonnen; gratis game bij eerste aankoop

Zoals je de laatste tijd ongetwijfeld gemerkt hebt, begint de zomer door te breken en dat kan maar één ding betekenen: zomerse kortingen op grote hoeveelheden pc-games. Volgens geruchten begint de Steam Summer Sale op 22 juni , maar concurrent GOG viert de komst van de zomer nu al.Op het platform zijn tot 20 juni ruim 1.500 games met korting te koop, waaronder het alom geprezen The Witcher 3: Wild Hunt (40 procent korting) en het recent verschenen en eveneens goed ontvangen Torment: Tides of Numenera (30 procent korting). Op deze pagina is natuurlijk geen ruimte voor alle 1.500 aanbiedingen, dus check alle aanbiedingen vooral zelf op GOG Als je een aankoop doet tijdens de GOG Summer Sale, krijg je tevens de game Rebel Galaxy cadeau, een game waarin je de ruimte verkent en het opneemt tegen allerlei piraten en ander gespuis. De aanbiedingen zijn geldig tot 20 juni, dus zelfs als je mentale voorbereiding voor de aankomende E3 al je vrije tijd opeisen, heb je ruim de tijd om op je gemak te bekijken of er wat interessants tussen de dealtjes zit.