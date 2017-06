'Gran Turismo Sport gepland voor een release in november'

Gran Turismo is altijd al een uitstel-fest geweest en dat is met Gran Turismo Sport ook gebeurd. De racegame van ontwikkelaar Polyphony Digital stond oorspronkelijk gepland voor een release eind 2016, maar die werd niet gehaald.Nu claimt het Official PlayStation Magazine dat de releasedatum vrijwel gelijk ligt aan die van vorig jaar, ofwel in november. Het magazine zegt dat Gran Turismo Sport op 16 november in de winkels moet liggen (ter vergelijking, de game zou vorig jaar op 15 november uitkomen).We moeten het nog met een korreltje zout nemen en afwachten op een officieel statement van Sony of Polyphony Digital.