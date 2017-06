Groot Pokémon-nieuws op komst in speciale Nintendo Direct

Morgen vindt er een Nintendo Direct plaats in het teken van Pokémon. Wat er tijdens deze presentatie wordt onthuld of verteld, is niet bekend, maar Nintendo en The Pokémon Company beloven "groot nieuws".De livestream begint morgen om 16:00 uur (Nederlandse tijd) en is live te volgen via de website van Nintendo . Hoewel de Pokémon Direct slechts acht minuten duurt, volgt erna verder nieuws op de website van Pokémon Over wat er getoond gaat worden, houdt Nintendo zijn lippen vooralsnog stijf op elkaar. Er gaan echter al lange tijd geruchten over een Pokémon-game, die volgens een veelzeggende vacature zou verschijnen voor de Nintendo Switch. Het zou gaan om een derde versie van Pokémon Sun en Moon, genaamd Pokémon Stars.Hoewel Nintendo geen grootschalige persconferentie houdt op de E3, beloven de Japanners wél dat ze groots uitpakken voor de bezoekers van de beurs, met veel speelbare games voor zowel de Switch als de 3DS. Wat er morgen dus ook onthuld wordt, het lijkt zeer waarschijnlijk dat er op de E3 meer van wordt getoond. GamersNET is met drie man vertegenwoordigd in Los Angeles, dus houd de site ook na morgen in de gaten!