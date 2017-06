Gym-update Pokémon GO komt 'binnenkort'

Het is de laatste tijd stil rondom Pokémon GO: momenteel loopt het Solstice Event, waarin we grote hoeveelheden vuur- en ijs-Pokémon tegenkomen, maar qua daadwerkelijk nieuwe content is het al sinds de verschijning van de tweede generatie behoorlijk karig. Niantic heeft gezegd dat het ieder kwartaal een grote update wil uitgeven, maar inmiddels loopt het tweede kwartaal van 2017 richting zijn einde en hebben we nog altijd geen grote update gehad.Daar lijkt binnenkort eindelijk verandering in te komen, want op de hulppagina van Niantic staat aangegeven dat de Gyms 'binnenkort' tijdelijk offline gaan, zoals eerder al werd aangekondigd. Volgens eerdere geruchten zou dat gisteren al moeten zijn gebeurd, maar dat bleek niet waar te zijn. Ook hoeven we niet te verwachten dat het binnen enkele uren gaat gebeuren, want een vertegenwoordiger van Niantic heeft aangegeven dat er ruim op tijd berichten op de sociale media worden geplaatst om spelers de tijd te geven om hun Defender Bonus te innen.

As we get ready to update Pokémon GO, we want to ensure that Trainers have a sufficient heads up that Gyms will soon be disabled so that they can collect their Defender bonus. We will provide updates on our social channels in advance of Gyms closing in-game.

Het is bekend dat Niantic meer multiplayer-features wil toevoegen aan Pokémon GO, maar verder hebben we geen enkele concrete informatie over wat die features zullen inhouden. Het lijkt echter aannemelijk dat de Gyms een grote rol gaan spelen bij het stimuleren van samenwerking en teamwerk.Veel spelers snakken naar een Gym-update: al sinds de release van Pokémon GO wordt er gefantaseerd over hoe het Gym-systeem kan worden verbeterd, aangezien het geheel in de huidige vorm niet bijzonder veel diepgang biedt. Aangezien de Gyms offline worden gehaald, lijkt het erop dat er inderdaad ingrijpende veranderingen komen in hoe het vechten werkt in Pokémon GO.