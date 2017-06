Gyms in Pokémon GO zijn weer online

Zojuist zijn de Gyms in Pokémon GO weer live gegaan, nadat ze de afgelopen paar dagen offline zijn geweest voor een grote verbouwing . Het nieuwe Gym-systeem is daarmee in werking getreden: elke Gym kan nu zes (in plaats van tien) Pokémon bevatten, zonder dat er Prestige hoeft te worden verdiend. Ook moet je nu Berries aan Pokémon voeren om hun motivatie hoog te houden, zodat ze hun optimale niveau behouden.Daarnaast kun je nu ook items krijgen door de Photo Disc van Gyms rond te draaien. Hoewel er ook Gym Badges zijn aangekondigd voor interactie met bepaalde Gyms, lijken die op het moment van schrijven nog niet te worden toegekend. Of het gaat om een bug of een bewust uitstel, is nog niet bekend.Ook de eerder aangekondigde Raids laten nog op zich wachten, maar die worden dan ook langzaam uitgerold. De verwachting is dat eerst spelers met een hoog level toegang krijgen tot de Raids tijdens een soort betatest, waarna steeds meer spelers worden toegelaten om het op te nemen tegen enorm sterke Raid Bosses. Volgens gelekte informatie kan iedereen uiterlijk begin juli aan de slag met de Raids.