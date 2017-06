Handgeschilderd beeldje van Overwatch's D.Va is verbluffend mooi doch pittig prijzig

Blizzard heeft zojuist aangekondigd dat ze een premium figuur van de Zuid-Koreaanse Overwatch-held D.Va zullen uitbrengen. Het is een uitzonderlijk mooi handgeschilderd exemplaar van de jonge meid en haar MEKA die in totaal een hoogte van 48.26 centimeter kent. Het prijskaartje is helaas net zo premium als het beeld zelf: je zult $450 moeten ophoesten om jezelf hier een trotse eigenaar van te kunnen noemen.Blizzard is hard bezig om diverse helden van het Overwatch universum te vereeuwigen in premium beeldjes. Eerder werden al gelijkenissen van Widowmaker Reaper en mascotte Tracer in polystone vervaardigd en verkocht. Deze gaan voor de wat schappelijkere prijs van $150 van de hand.Het beeld van D.Va is te pre-orderen op Blizzard’s webwinkel . Deze staat voorlopig gepland voor een levering in het vierde kwartaal van 2017. Een exacte releasedatum is dan ook nog niet vrijgegeven.