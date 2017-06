Injustice 2 introduceert volgende maand Sub-Zero

Winter is coming.....in July. pic.twitter.com/DEj3QwV3G0 Ed Boon (@noobde) 23 juni 2017



Ontwikkelaar NetherRealm brengt over twee weken een nieuw personage naar Injustice 2, namelijk een bekende uit de Mortal Kombat-franchise, Sub-Zero. Eerder deze maand werd al Red Hood als DLC toegevoegd, maar vanaf 11 juli mogen we dus ook met de ijskoude Sub-Zero knokken, zo laat Ed Boon via Twitter weten.Hij speelt hier op Twitter leuk op in met een Game of Thrones-twist, zoals hieronder te zien is.