Auteur : Amador Prado maandag 12 juni 2017 om 23:01:20

Just Dance 2018 aangekondigd Wederom heeft Ubisoft een nieuwe game in de Just Dance-franchise aangekondigd. Just Dance 2018 is traditiegetrouw onthuld op de E3 onder begeleiding van een vals zingende artiest. De eer was deze keer voor Bebe Rexha en een grote groep uitgedoste dansers.



Just Dance 2018 komt in oktober uit voor PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Wii, Wii U en Nintendo Switch.