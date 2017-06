Kickstarter-campagne voor Pathfinder: Kingmaker begonnen

Chris Avellone kun je kennen van vele RPG's: van de klassieker Planescape: Torment tot de goed ontvangen games Prey en Torment: Tides of Numenera . Vorige maand maakte de beste man bekend dat hij de krachten heeft gebundeld met indie-ontwikkelaar Owlcat Games, om te werken aan de cRPG Pathfinder: Kingmaker, gebaseerd op het populaire schrijfrollenspel Pathfinder. Voor deze game is nu een Kickstarter-campagne van start gegaan.De campagne hoopt 500.000 dollar op te halen, maar een succesvolle afloop is niet vereist voor de ontwikkeling van het spel. De crowdfunding is bedoeld om de onderliggende ideeën en ontwerp uit te breiden. Bovenaan de prioriteitenlijst staat de mogelijkheid om een eigen koninkrijk te stichten, met meer diepgang dan we doorgaans zien in (digitale) RPG's.

Your kingdom is a reflection of your character and your choices throughout the game. It is a living thing shaped by your alignment, your allies, and your ability to lead your people. Not only can your kingdom expand, opening up new territories and allowing you to build new towns and communities, but your capital city will physically change based on your decisions, your policies, and even whom you choose to ally with. As your kingdom grows, a number of factions and neighboring countries will come to you to seek favor—and to test your strength.

A king can do as he likes

Het koninkrijk van de speler reageert dus op de keuzes die worden gemaakt in het bestuur. Je kunt er daarnaast voor kiezen om alles tot in de puntjes zelf te regelen, maar ook kun je een aantal beslissingen aan anderen overlaten, zodat je zelf tijd hebt om de wildernis te verkennen. Owlcat wil de speler écht het gevoel geven dat hij een koning is, en in de woorden van een beruchte en fictionele kindkoning:De Kickstarter-campagne voor Pathfinder: Kingmaker loopt tot 11 juli en lijkt een goede start te hebben: op het moment van schrijven is er al 114.276 dollar opgehaald. Check hieronder de lanceringstrailer voor de Kickstarter-campagne.