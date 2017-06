Auteur : Amador Prado maandag 12 juni 2017 om 20:06:06

Killing Floor 2 krijgt gratis event The Summer Sideshow De zombiegame Killing Floor 2 krijgt een gratis seizoensevenement. The Summer Sideshow transformeert alle Zeds in extreem lelijke clowns en andere circusartiesten. Het evenement begint morgen al op pc en later deze zomer volgt PlayStation 4.



Om te vieren dat The Summer Sideshow het eerste season event is heeft Tripwire Interactive een gratis week ingelast. Vanaf morgen kan men op Steam een week lang de game uitproberen en voor de helft van de prijs aanschaffen als men dat wil. The Summer Sideshow is vooral door fans van het eerste deel vaak aangevraagd bij Tripwire en gelukkig heeft de ontwikkelaar naar ze geluisterd.