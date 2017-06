Killing Floor tijdelijk gratis via Humble Store

Terwijl Steam momenteel alle aandacht naar zich toetrekt met zijn Summer Sale, heeft de Humble Store ook een prima deal met de Software Bundle . Deze geeft je voor 12 dollar toegang tot ruim 500 dollar aan softwarelicenties. Dat is echter niet de enige noemenswaardige actie van de Humble Store.Het bejubelde Killing Floor is namelijk ook verkrijgbaar via de Humble Store met een wel heel aantrekkelijke korting: 100%. Inderdaad, daar kan geen Summer Sale tegenop. Tot vandaag 19:00 uur kun je de game volledig gratis downloaden. Raak je verslaafd, dan kun je Killing Floor 2 direct aanschaffen met 50 procent korting. Een overzicht van alle aanbiedingen vind je in de Humble Store