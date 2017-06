Auteur : Amador Prado dinsdag 13 juni 2017 om 18:34:14

Kirby maakt in 2018 debuut op Nintendo Switch Natuurlijk kon onze roze vriend niet ontbreken op de Nintendo Switch. Kirby maakt volgend jaar zijn debuut op de Nintendo Switch in een game die simpelweg Kirby heet.



In de trailer werd duidelijk dat het mogelijk is om met vier spelers tegelijk te spelen. Ook zat de trailer boordevol oude bekenden van de franchise, zoals King Dedede en de boom Whispy Woods. Wanneer de game precies verschijnt wordt nog bekendgemaakt.