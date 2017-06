Knack 2 verschijnt begin september

Just confirmed at https://t.co/6WGSKHicJz: Knack 2 launches September 5! PlayStation (@PlayStation) 13 juni 2017



Nog voordat Sony's persconferentie van start is gegaan, is het eerste PlayStation-gerelateerde nieuwtje al binnen. Via Twitter laat Sony namelijk weten dat de releasedatum van Knack 2 is onthuld. De vrolijke platformer uit de stal van Sony zal namelijk op 5 september van dit jaar verschijnen.De game zal daarnaast niet het volle pond kosten, maar krijgt een prijskaartje mee van 39,99 dollar. Dit zal zich vermoedelijk vertalen naar een Europese adviesprijs van 39,99 euro.