Lennart en Daniel over Call of Duty WWII | GamersNET RADIO #363

Het was weer een mooie week! De E3 staat voor de deur en dus komt er steeds meer informatie naar buiten over heel veel games! Lennart en Daniel bespreken de nieuwe informatie omtrent Far Cry 5 en zijn personages, maar ook is er meer informatie verschenen over Call of Duty: WWII

GamersNET Radio

iedere vrijdag live

tussen 16:00 en 17:00

Jullie mening is belangrijk

Ook was er meer informatie over de nieuwe Assassinís Creed en we nemen nu echt afscheid van de PlayStation 3 Dat en nog veel meer wordt besproken in de nieuwe GamersNET RADIO!iste volgenop het GamersNET Twitch-kanaal ! De gehele show is vanaf zaterdag terug te kijken/luisteren via GamersNET. Wordt ook lid van de podcast via iTunes om de show direct als audio binnen te halen.en die draagt zeker bij aan de show, dus laat vooral je reactie achter of mail naar radio@gamersnet.nl . Wij behandelen jullie verhalen, meningen en ervaringen maar al te graag!naar aanleiding daarvan hebben wij besloten het terugluisteren tot de audio te beperken. Wil je ons ook zien? Kijk dan elke vrijdagmiddag LIVE mee! Tot enkele weken na de uitzending is de (video)stream nog terug te vinden op ons Twitch-kanaal