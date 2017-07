Meer info over Shenmue 3 op Gamescom 2017

Na de aankondiging van Shenmue 3 op de E3 twee jaar geleden is het heel lang heel stil geweest rond de game van Yu Suzuki. Na de uiterst succes volle Kickstarter-campagne die maar liefst 6,3 miljoen dollar opbracht, heeft de studio druk gewerkt aan de langverwachte sequel.Gelukkig doorbreekt Suzuki het zwijgen en heeft hij goed nieuws voor de fans. Hij heeft veel nieuwe dingen te tonen aan het publiek op Gamescom dit jaar:

We will be attending Germany’s mid-August gaming event gamescom 2017! While we are still working out the details with our partners, we plan to show our newest movie clips, share the latest updates and even make some new announcements.

Ook is er een nieuwe logo onthuld voor Shenmue 3. Het begint erop te lijken dat er behoorlijk wat vaart wordt gezet om Shenmue III snel grootschalig te tonen aan het grote publiek.