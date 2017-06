Met de SNES Classic Mini hoef je niet oncomfortabel dichtbij op je tv te zitten

Met draadloze controllers kun je mijlenver van je televisie gaan zitten (ok, niet helemaal waar), met de NES Classic Mini moet je met je gezicht tegen het scherm aangedrukt gamen, met de SNES Classic Mini gaat Nintendo daartussenin zitten.De NES Classic Mini bevatte bedrade controllers met snoeren van nog geen meter lang, die van de SNES Classic Mini worden gelukkig een stukje langer. De snoeren worden immers zo'n anderhalve meter lang. Bovendien wordt het pakket geleverd met twee controllers, in tegenstelling tot n bij de NES Classic Mini.Vind je dit een comfortabele lengte of mogen de snoeren nog langer volgens jou? Lees hier alles over de SNES Classic Mini onthulling van gisteren.