Auteur : DaniŽl de Zwart maandag 12 juni 2017 om 06:21:31

Middle-earth: Shadow of War toont uitgebreidere moveset en domination van vijanden Tijdens de Xbox persconferentie zagen we gameplay van Middle-earth: Shadow of War. In de game kun je jouw leger vergroten om tegen de orcs te vechten, je personage is te upgraden met special abilities, de gameplay is veel diverser en nog bruter. Vijanden zijn te dominaten , wat betekent dat je monsters en andere opponenten over te nemen zijn en je kun hun abilities gebruiken.



Door je leger uit te breiden, kun je op den duur forten aanvallen in de grote wereld die de game rijk is. De moveset van je personage is uitgebreider, de gevechten ogen cinematisch, je recruited monsters hebben allemaal hun eigen taak in grote gevechten.



Middle-earth: Shadow of War verschijnt op 10 oktober voor PlayStation 4, Xbox One en pc.