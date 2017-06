Auteur : Lennart van Alem maandag 12 juni 2017 om 19:57:21

Nieuwe maps en wapen voor Player Unknown's Battlegrounds Nadat Player Unknown himself gisteren al aankondigde dat zijn Battlegrounds exclusief naar de Xbox komt later dit jaar, maakte de beste man wederom zijn opwachting tijdens de Pc Gaming Show



Aldaar onthulde hij dat een aardig stapje nieuws naar Player Unknown's Battlegrounds komt: zo krijgen we onder andere een extreem krachtig korte-tot-middellange afstandswapen, dat alleen verkrijgbaar zal zijn vanuit de supply crates . Ook kregen we te horen dat er twee nieuwe maps in de maak zijn: een woestijnmap in Peru, met een grote verlaten stad, en eentje in de Adriatische regio.



Qua gameplay komen er ook verbetering. Het wordt mogelijk over hekken en muurtjes te springen, wat behoorlijk wat gezweet kan voorkomen. Daarnaast hoeven we niet langer overdag te spelen, want het spel krijgt een heuse dag- en nachtcyclus.



De komende maand gaat Bluehole zich voornamelijk focussen op het stabiliseren van de servers, waarna er tijd is voor meerdere projecten. Op de langere termijn kunnen we onder andere mod-support verwachten.