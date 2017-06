Ninja Theory's Hellblade: Senua's Sacrifice verschijnt 8 augustus

Ninja Theory, bekend van onder andere Heavenly Sword en DmC: Devil May Cry , is al drie jaar bezig met een onafhankelijke game. Vandaag is door de studio bekendgemaakt dat op 8 augustus Hellblade: Senua's Sacrifice verschijnt voor de PlayStation 4 en pc. Om dit te vieren is onderstaande trailer vrijgegeven.De game gaat over een getraumatiseerde Keltische krijger die door de onderwereld van de Vikingen moet reizen. Gekweld door trauma's en psychose moet ze de strijd aangaan tegen haar kwade geesten. Product Developer Dominic Matthews laat in een blogpost weten dat hij verheugd is dat de game na drie jaar hard werken klaar is om te verschijnen voor het grote publiek. Hij hoopt ook dat Hellblade het gat tussen Indies en triple-A games doet vervagen.

In Hellblade, we are aiming to revive the lost space between indie and AAA gaming. Where creatively diverse experiences made with AAA values can thrive once again. We’ve taken a small team of around 20 people and created a focused and rich experience that looks and feels as good as any blockbuster title. Hellblade is about half the length of a regular AAA game and priced at about half the cost. A price that we think is fair to both you and us.

Zoals Matthews zelf al zegt gaat de game je niet de volle buit kosten. Hellblade: Senua's Sacrifice is op 8 augustus voor drie tientjes te downloaden op Steam, GOG en PlayStation Network.