Auteur : Rik Schoonhoven dinsdag 13 juni 2017 om 18:31:26

Nintendo komt met Expansion Pass voor Breath of the Wild Nintendo heeft een Expansion Pass met twee nieuwe DLC-pakketten voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild aangekondigd. De Expansion Pass bestaat uit een The Master Trials DLC-pakket en een The Campions’ Ballad uitbreiding.



The Master Trials DLC-pakket bestaat onder andere uit een Hero’s path mode, nieuwe armor, een Korok Mask en een Master mode. Bij The Campion’ Ballad komen er vier nieuwe amiibos uit. De amiiboos zijn champions die in dit DLC pakket verschijnen.



Om de DLC te verkrijgen is de Expansion Pass vereist. Het is dus niet mogelijk om de pakketten los aan te schaffen. The Master Trials verschijnt 30 juni en The Campions’ Ballad verschijnt rond de feestdagen voor de Nintendo Switch en Wii U. De Expansion Pass gaat 20 dollar kosten.