Nintendo test Pokémon Rumble-game voor mobiele apparaten

stages

Er is een nieuwe Pokémon-game voor iOS en Android aangekondigd. PokéLand - Champion Tower is een vervolg op de Rumble-serie, waarin Pokémon in speelgoedvorm tegen elkaar vechten. Van het spel is nog niet veel informatie vrijgegeven. Wel wordt er tot 6 juni een alpha-test gehouden voor Android in Japan.In deze game zijn 134 verschillende Pokémon te vinden. Het is de bedoeling om 52te volbrengen en de Champion Tower van 15 verdiepingen te beklimmen. Via een account van Nintendo is het mogelijk om data tussen apparaten uit te wisselen. Ook kun je jouw Mii gebruiken in de game.PokéLand - Champion Tower vereist een internetverbinding. Het is mogelijk om nieuwe eilanden vrij te spelen door diamonds uit te geven. Daarnaast heeft de game een speciale detector om Pokémon te vinden die slechts eens per 30 minuten gebruikt kunnen worden.The Pokémon Company heeft laten weten dat de limiet voor alpha-testers is bereikt. Deze test loopt tot 6 juni en is alleen in Japan op Android-systemen te spelen. Wanneer de game officieel uitkomt, is nog niet bekend.